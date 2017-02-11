В ходе пикетов валютных ипотечников около офисов пяти московских банков произошли задержания. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Как сообщил порталу один из участников пикетов Евгений Кузин, несмотря на то, что акции у офисов «Альфа-банка», «Росбанка», банков «Абсолют» и «Дельта кредит» были согласованы, полиция задержала людей. Отмечается, что одиночные пикеты также проходили возле здания ВТБ.

По данным телеканала «Дождь», задержаны были 10 человек.

Ранее, 9 февраля, валютные ипотечники провели акцию у Дома правительства, пытаясь добиться выхода к ним министра финансов Антона Силуанова.