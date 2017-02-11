Суд арестовал исполнителя теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле Абдулгадира Машарипова. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Машарипов признан виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации» и «преднамеренном убийстве более одного лица».

Ранее в январе его задержали в ходе полицейской спецоперации

в западном районе Стамбула. Выходец из Узбекистана скрывался в квартире у знакомого гражданина Турции.

Машарипов прошел боевую и террористическую подготовку в лагерях «Аль-Каиды», а позже примкнул к «Исламскому государству» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). В Турцию он вместе с семьей нелегально перебрался из Ирана.

На первых допросах Машарипов рассказал, что ему было приказано устроить теракт на многолюдной площади Таксим. Но он, обнаружив в большое количество сил безопасности, не решился там открыть стрельбу. Клуб привлек его внимание тем, что на входе в него стояли всего один полицейских и охранник.

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Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.