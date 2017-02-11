Правительство Санкт-Петербурга оценило итоговую стоимость стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в сумму около 43 миллиарда рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-губернатора города Игоря Албина.

«Мы оцениваем ее около 43 млрд рублей», — сказал он.

Напомним, что в конце января сметная стоимость «Зенит-Арены» составляла 41,7 млрд.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 году. С этого момента несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства. Изначально стоимость оценивалась в 6,9 млрд рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика. Последний из них — «Метрострой» — был назначен в августе 2016 года.

Ранее в субботу СМИ сообщили, что общий убыток от семи стадионов, строящихся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, за три года может превысить 2,4 млрд рублей. Отмечалось, что, согласно базовому прогнозу, на окупаемость стадионы выйдут только к 2022 году.

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Бюджет на подготовку к Чемпионату мира по футболу в последней редакции составляет 638,84 млрд рублей.