В Саратове Следственный комитет начал доследственную проверку после нападения пяти мужчин на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Как сообщает Интерфакс, инцидент произошел в 14:40 во Фрунзенском районе города.

«Поступил звонок из дома на улице Шелковичная, звонивший сообщил о том, что у него гипертонический криз и вызвал бригаду "скорой помощи". "Скорая" приехала на вызов, из автомобиля вышла фельдшер, девушка 27 лет, поднялась в квартиру, позвонила, ей открыли мужчины, их было пять человек», — сказал агентству пресс-секретарь Минздрава Саратовской области Александр Колоколов.

По его словам, присутствующие в квартире попытались изнасиловать девушку, но она успела забежать в ванную комнату и там запереться. Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону. На вызов приехали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.