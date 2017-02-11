Координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего в ближайшее время переведут из реанимационного отделения. Об этом на личной странице в фейсбуке написал адвокат Вадим Прохоров.

«С радостью сообщаю, что Владимир Кара-Мурза пошел на поправку благодаря стараниям замечательных врачей и его близких», — говорится в сообщении.

Прохоров добавил, что в субботу им удалось несколько минут пообщаться.

«Конечно, состояние его здоровья еще не нормализовалось, но отключены все реанимационные системы жизнеобеспечения, а положительная динамика очевидна», — написал адвокат.

Ранее Владимиру Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества».

Напомним, координатора «Открытой России» экстренно госпитализировали в Москве 2 февраля. По словам его близких, нынешние симптомы очень схожи с теми, что наблюдались у него в мае 2015 года.

Тогда Кара-Мурза экстренно попал в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Его отец тогда заявил, что политика отравили.