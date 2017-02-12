КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Reuters, а также Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета выпущена в 07:55 по местному времени (01.55 мск). Ее тип и траектория полета пока не определены. По словам источника Reuters среди южнокорейских военных, ракета достигла высоты около 550 километров. Он предположил, что она относится либо к типу «Нодон», либо к новому неизвестному типу, учитывая необычно высокую траекторию полета.

«Наша оценка заключается в том, что ракета является частью демонстрации силы в ответ на жесткую позицию новой администрации США в отношении Северной Кореи», — говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

После пуска ракеты Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности.

В Японии и США запуск северокорейской ракеты назвали провокацией, приуроченной к встрече американского президента Дональда Трампа и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Представитель США заявил, что администрация президента США Дональда Трампа ожидала от КНДР провокации вскоре после вступления его в должность. Он добавил, что американские власти рассматривают весь спектр ответных действий, чтобы показать решимость США, избегая при этом эскалации.