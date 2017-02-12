Власти Панамы арестовали основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис генерального прокурора, а также газета Sueddeutsche Zeitung.

По сообщению Reuters, генпрокурор Панамы Кениа Порселл заявила, что собранные материалы «позволяют рассматривать Mossack Fonseca как преступную организацию, которая скрывала активы и денежные средства сомнительного происхождения». Юрген Моссак и Рамон Фонсеки арестовали, поскольку власти опасались, что они могут бежать из страны, добавила она. Проводить расследование панамским прокурорам помогали коллеги из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Источник в прокуратуре сообщил Reuters, что арестован также третий неизвестный юрист фирмы, кроме этого, выдан орден на арест четвертого, его местонахождение неизвестно.

Накануне ареста в офисе Mossack Fonseca и в домах основателей компании прошли обыски. Сразу после них власти Панамы задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca.

Sueddeutsche Zeitung пишет, что следствие обвиняет панамскую компанию в том, что она помогла спрятать деньги сомнительного происхождения. В частности, компания была включена в так называемый коррупционный скандал Lava Jato, куда также вовлечена бразильская строительная группа Odebrecht. Последняя, в свою очередь, является одним из основных фигурантов дела бразильской нефтяной компании Petrobras, которое расследуется с 2014 года. По нему в марте 2016 года суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего гендиректора Odebrecht Марсела Одебрехта, его обвинили в коррупции и отмывании денег. Сам Рамон Фонсека отвергает связи как с этим делом, так и с компанией Odebrecht.

Mossack Fonseca оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Материалы Mossack Fonseca стали основой «панамских документов», содержащих информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.