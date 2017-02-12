Перед матчем между сборными США и Германии Кубка Федерации по теннису, который проходит на Гавайях, вместо современного гимна по ошибке включили гимн времен Третьего рейха, сообщает Associated Press.

Инцидент осудили обе спортсменки, участвующие в матче, от Ассоциации тенниса США потребовали официальных извинений.

На пресс-конференции после матча немецкая теннисистка боснийского происхождения Андреа Петкович заявила, что услышав гимн, хотела уйти с корта.

«Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я принимаю участие в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент — худшее, что случалось со мной», — заявила она.

В свою очередь выступающая за США спортсменка Элисон Риске принесла извинения американским спортсменам из-за ошибки с гимном, отметив, что к сборной Германии испытывает только уважение.

Представители Ассоциации тенниса США признали свою ошибку и принесли извинения спортсменам и болельщикам, заверив, что произошедшее было случайностью, которая больше не повторится.

Современный гимн Германии представляет собой третью строфу «Песни немцев», написанной Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. В Третьем рейхе гимном служила первая строфа этого произведения, с 1945 года исполнять ее запрещено.

Первая встреча четвертьфинала Кубка Федерации между Петкович и американской Элисон Риске завершилась в пользу спортсменки из США со счетом 6:7 (8:10), 2:6. Матч между Коко Вандервеге (США) и Юлией Гергес (Германия) был прерван из-за дождя.