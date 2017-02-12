На выборах президента Туркмении к 13:00 по местному времени (11:00 мск) проголосовали 74,52% избирателей, сообщает Центризбирком Туркменистана.

В городе Ашхабаду явка составила 86,64% избирателей.

Всего в список избирателей внесены 3 млн 228 тыс. 866 человек, открыто 2 587 избирательных участка.

Выборы президента Туркменистана начались в 07:00 (05:00 мск) и продлятся до 19:00 (17:00 мск). Избранным президентом будет считаться кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет, также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов выдвинут правящей Демократической партией. Еще двое кандидатов идут от Партии промышленников и предпринимателей и Аграрной партии, шестеро — от инициативных групп граждан.

Предыдущие выборы в Туркменистане прошли в 2012 году. На них проголосовали 96,28% избирателей. Гурбангулы Бердымухамедов опередил шестерых конкурентов и получил 97,14% голосов.