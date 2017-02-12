Верующие прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора, чтобы поддержать передачу собора Русской православной церкви (РПЦ), сообщают Интерфакс и «Фонтанка».

Интерфакс сообщает, что около 10:30 началась божественная литургия, после этого ее участники выстроились в колонну и с хоругвями прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора. По данным агентства, мероприятие прошло без инцидентов.

«Фонтанка» передает, что во время крестного хода вокруг задержали священника Апостольской православной церкви (относится к неканоническому православию русской богослужебной традиции). Священник стоял в районе павильонов с плакатом «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет». На просьбу полиции убрать плакат, он ответил отказом, после чего его задержали. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, отмечает издание, крестный ход без происшествий завершился в Исаакиевском соборе молебном.

По данным полиции, в крестном ходе участвовали 1,5 тыс. человек, добавляет «Фонтанка».

В 13:00 противники передачи Исаакиевского собора РПЦ проведут акцию у стен собора. По словам депутата заксобрания Бориса Вишневского, мероприятие пройдет в формате встречи с избирателями. Кроме этого, пройдет акция «Синее кольцо»: активисты планируют встать вокруг Исаакиевского собора, надев синие ленточки.

Напомним, 28 января на Марсовом поле прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами заксобрания. Несколько активистов пришли в Исаакиевский собор во время богослужения и провели там пикет; организаторы схода на Марсовом поле заявили, что не имеют отношения к этой акции. Интерфакс сообщает, что полиция Петербурга направила в прокуратуру информацию о нарушениях, допущенных тремя депутатами заксобрания на этой встрече.

8 февраля парламент Петербурга принял закон, запрещающий депутатам проводить встречи с избирателями в форме митингов. 12 февраля он еще не успеет вступить в силу.

О том, что власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор в пользовании РПЦ сроком на 49 лет стало известно ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.