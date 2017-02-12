Следственный комитет России по материалам СМИ возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера «скорой помощи» в Саратове, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Как отметили в ведомстве, к расследованию дела привлекли группу «наиболее опытных следователей».

Дело возбуждено по статьям о покушении на изнасиловании и незаконном лишении свобод.

Накануне СМИ сообщили, что в Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера «скорой помощи».

Инцидент произошел в 14:40 во Фрунзенском районе города. Машина «скорой» приехала на вызов, звонивший сообщил о гипертоническом кризе.

Фельдшер, девушка 27 лет, поднялась в квартиру, ей открыли пятеро мужчин. Они попытались изнасиловать ее, но фельдшер успела забежать в ванную комнату и запереться. Из ванной она вызвала полицию по своему мобильному телефону.

На вызов приехали сотрудники правоохранительных органов. Сразу после этого региональный Следственный комитет начал доследственную проверку.