К расследованию нападения на фельдшера в Саратове привлекли «наиболее опытных следователей»
Следственный комитет России по материалам СМИ возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера «скорой помощи» в Саратове, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.
Как отметили в ведомстве, к расследованию дела привлекли группу «наиболее опытных следователей».
Дело возбуждено по статьям о покушении на изнасиловании и незаконном лишении свобод.
Накануне СМИ сообщили, что в Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера «скорой помощи».
Инцидент произошел в 14:40 во Фрунзенском районе города. Машина «скорой» приехала на вызов, звонивший сообщил о гипертоническом кризе.
Фельдшер, девушка 27 лет, поднялась в квартиру, ей открыли пятеро мужчин. Они попытались изнасиловать ее, но фельдшер успела забежать в ванную комнату и запереться. Из ванной она вызвала полицию по своему мобильному телефону.
На вызов приехали сотрудники правоохранительных органов. Сразу после этого региональный Следственный комитет начал доследственную проверку.