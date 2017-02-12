В Белоруссии 12 февраля вступил в силу безвизовый режим. Он будет действовать пять дней для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза и США, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу белорусского президента Александра Лукашенко.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Безвизовый въезд устанавливается через Национальный аэропорт Минска.

В пресс-службе пояснили, что безвизовый режим устанавливается, в первую очередь, для «благоприятных в миграционном плане стран, стратегических партнеров Белоруссии».

«Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии», — добавили в пресс-службе (цитата по РИА Новости).

Согласно указу, страну в безвизовом режиме могут посетить бизнесмены, туристы и частные лица. При этом новые правила не распространяются на иностранцев, которые едут с официальным визитом. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную примерно 23 долларам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Белоруссии.

Безвизовый порядок передвижения не распространяется на тех, кто прилетает в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревается лететь в аэропорты России. Это связано с тем, что авиарейсы между Белоруссией и Россией являются внутренними, и пограничный контроль на них не осуществляется.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Региональные управления ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях теперь должны установить на границе предупреждающие знаки и определить время и места въезда в пограничную зону.

До этого пограничной зоны на границах субъектов Российской Федерации с Белоруссией не было. В Брянской области существовала пограничная зона только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Эстонией и Латвией.

Позднее Лукашенко в ходе пресс-конференции обвинил главу ФСБ Бортникова в попрании государственных переговоров.

ФСБ разъяснила порядок пересечения границы с Белоруссией. Там отметили, что «казанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».