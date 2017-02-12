В Санкт-Петербурге протестующие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) взялись за руки и образовали сплошное кольцо вокруг собора, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, собор окружили более тысячи человек. Акция проходила в формате встречи с депутатами заксобрания.

Мероприятие прошло спокойно, полиция не вмешивалась в происходящее. По окончании участники встречи покинули Исаакиевскую площадь, пообещав вернуться с экскурсиями, поскольку вскоре в силу вступает закон, требующий согласовывать с властями мероприятия в формате встреч с депутатами. До вступления в силу закона активиты намерены провести еще одну подобную акцию протеста.

Депутат заксобрания Борис Вишневский сообщил, что активистам удалось выйти на ЮНЕСКО через общество охраны памятников. Международную организацию поставили в известность о грядущей смене статуса культового здания, добавил он.

Ранее на этом же месте прошел крестный ход, который провели сторонники передачи храма РПЦ. По данным полиции, в нем приняли участие полторы тысячи человек, по оценке «Фонтанки» — 500 человек.

О том, что власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор в пользовании РПЦ сроком на 49 лет стало известно ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.