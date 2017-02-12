200 из 240 дельфинов-гринд, которые 11 февраля выбросились на берег мыса Фаруэлл в Новой Зеландии, смогли уплыть во время ночного прилива. Однако они остаются на мелководье и не уходят на большую глубину, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя природоохранного ведомства страны Херб Кристоферс.

В настоящее прибывшие утром на мыс Фаруэлл добровольцы-спасатели надеются помочь остающимся на берегу 17 живым гриндам уйти в океан во время нового прилива. Как отметил Кристоферс, добровольцев, чтобы справиться с этой задачей, достаточно.

В ночь с 9 на 10 февраля на берег мыса Фаруэлл выбросились 416 дельфинов-гринд. Более 300 из них погибли на следующий день. В субботу к тому же месту подошла новая стая, во время прилива спасатели сумели вывести к ней на глубину почти 80 ослабленных животных. Но в тот же день на берег в расположенном неподалеку районе выбросились еще 240 дельфинов.

Все это время на мыс Фаруэлл приезжали сотни людей, они укрывали гринд кусками ткани и поливали их водой, чтобы уберечь от солнечных лучей. Из-за большого наплыва желающих помочь животным на местных дорогах возникли большие пробки.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Однако, согласно предварительным данным, события последних дней на мысе Фаруэлл стали одним из самых масштабных случаев выброса на берег морских млекопитающих за всю историю наблюдений в Новой Зеландии.

До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.