Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) заявила, что на ее имя официально поступило 20 тысяч обращений против проката фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», и они продолжают поступать, причем не только из России.

По ее словам. обращения поступают также от мусульман одной из республик России, молодежно-патриотической организации Сербии, одного из приходов РПЦ в США.

При этом Поклонская отметила, что не следует ограничивать свободу творчества, но и нельзя нарушать конституционные права граждан.

«На меня никто не выходил — ни режиссер, ни съемочная команда. А мне-то зачем связываться? Я делаю свою работу. (...) Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений, я не имею ни морального, ни законного права. Здесь необходимо детально рассматривать все вопросы, доводы. И ни в коем случае не допустить нарушения чьих-либо прав. Не ограничивать свободу творчества, но и не нарушать конституционные права граждан», — сказала депутат (цитата по Интерфаксу).

Ранее Поклонская попросила проверить движение «Христианское государство — Святая Русь», пригрозившее поджигать кинотеатры за показ фильма Алексея Учителя «Матильда», на экстремизм. До этого депутат дважды писала депутатские запросы с просьбой проверить фильм «Матильда».

Алексей Учитель тоже обратился в Генпрокуратуру — он попросил оградить творческий коллектив фильма от «действий лиц экстремистской направленности», а также защитить создателей фильма и от «клеветнических измышлений» самой Поклонской.

Фильм «Матильда» повествует о романе еще не вступившего на престол Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.