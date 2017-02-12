Сборная России по хоккею досрочно стала победителем в общем зачете Евротура сезона-2016/17, сообщает «Р-спорт».

Это произошло благодаря победе над командой Чехии на Шведских хоккейных играх в Гетеборге.

Встреча проходила в Швеции в воскресенье и завершилась победой россиян со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

Ранее сборная России также выиграла другой этап Евротура в нынешнем сезоне — Кубок Карьяла. На Кубке Первого канала она стала второй.

В общей таблице турнира в сезоне-2016/17 россияне набрали 24 очка после 9 матчей, это на 12 больше чем у команды Чехии, которая тоже претендовала на победу.

В нынешнем сезоне Евротура запланировано проведение еще одного этапа в апреле — чешского.