В Брюсселе полиция задержала около 140 участниц акции феминисток, устроивших погром, сообщает Интерфакс со ссылкой на бельгийские СМИ.

Акция началась накануне ночью. Как пишут местные СМИ, полиции пришлось вмешаться после того, как она стала приобретать признаки погрома: феминистки принялись разрисовывать граффити автомашины и здания и причинять другой ущерб городскому хозяйству.

При этом полиция узнала об акции из фейсбука. Правоохранители заявили, что она не была согласована и носила спонтанный характер.

После установления личности феминисток отпустили. Некоторые из них написали на своих страницах в соцсетях о том, что полиция превысила свои полномочий и применяла непропорциональную силу.

Сама акция носила название «Вернуть ночь» и была призвана «вернуть ночные улицы, свободные от сексистского насилия», а также отстоять необходимость свободы выбора в вопросах абортов, ношения хиджабов, и, кроме этого, «свободы для работниц и работников секса».