В Германии выбрали 12-го президента страны. Им стал бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания — за него отдали голоса 931 парламентариев из 1 260. Федеральное собрание — орган, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.

Министра называли фаворитом этих выборов. Его кандидатуру поддерживали как Социал-демократическая партия Германии, так и консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.

Срок полномочий нынешнего президента ФРГ Йоахима Гаука истекает 18 марта. Инаугурация нового президента пройдет 19 марта.