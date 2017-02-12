В Саратове задержали троих подозреваемых в попытке изнасилования и лишения свободы фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по статьям о покушении на изнасиловании и незаконном лишении свобод. Ранее СК возбудил дело по этим статьям.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Накануне СМИ сообщили, что в Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера «скорой помощи», девушку 27 лет, когда она приехала на вызов. Фельдшер успела забежать в ванную комнату, запереться и позвонить в полицию.