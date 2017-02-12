Фото: Юлия Суханова / для «Новой газеты»

В Сокольниках прошел митинг против декриминализации насилия в семье. Официальное название публичного мероприятия — «За семейные ценности», но посвящено оно принятому закону о декриминализации побоев.

По подсчетам организаторов, в митинге приняло участие около 100 человек. Одной из причин малого количества участников организаторы называют тот факт, что закон уже был принят.

На открытии митинга выступила общественный деятель Алена Попова: «То, что сейчас дума разрешила "бить за штраф", платить это все из семейного бюджета, мы все с вами понимаем, что это катастрофа для тех жертв домашнего насилия, с которыми я, например, сталкиваюсь каждый день. Но у нас есть рациональное предложение — чтобы Госдума приняла закон, по которому государство будет не на стороне насильника, а на стороне жертвы».

Организует мероприятие инициативная группа, большинство которой составляют студенты юридических факультетов. Одна из них, Александра Воскресенская, признается: «Большая проблема даже не в том, какой закон принят. А как он принимался, под каким соусом это подавали и как это обосновывали. Его обосновывали так, что воспитание — это дело родителей. Что в дела семьи лезть нельзя, даже если речь идет о физическое насилии в семье, в твоем доме, который должен быть для тебя крепостью. Ответственность за данный физический вред государство с себя снимает — не только этим законом, а в принципе тем, что не предпринимает каких-либо мер для борьбы с домашним насилием. Такого допустить нельзя».

Фото: Юлия Суханова / для «Новой газеты»

Подавляющее число участников акции — женщины. Некоторые из них не понаслышке знают о проблеме домашнего насилия.

«Я сталкивалась с этим в семье, со стороны брата, и я знаю, насколько трудно — даже будучи финансово независимой, в здравом уме и твердой памяти, добиться от полиции защиты. Мне просто всегда отказывали в возбуждении уголовного дела. Иногда не брали заявление — мне в лицо говорили: "Когда убьют, тогда и звоните". Бывало, что принимали заявление, но впоследствии приходила отписка об отказе в возбуждении уголовного дело», — рассказала «Новой газете» Наталья Токмакова, называющая себя феминисткой.

«Мне повезло — меня никто не бил. Но, например, мою бабушку бил дедушка. Мою сестру бил ее парень, моих подруг избивали родители. Это довольно распространено. Я как врач считаю, что врачи должны выявлять жертв насилия, это наша обязанность. Но в России этого не умеют и боятся спрашивать об этом. Потому что это табуированная тема, государство нам говорит, что это проблема частная и мы не должны об этом рассказывать», – рассказывает участница акции Екатерина Евдокимова.

Фото: Юлия Суханова / для «Новой газеты»

Мужчины, пришедшие на митинг, отмечают, что осознают — проблема домашнего насилия касается всех. «Общаясь со старыми друзьями, бывшими одноклассниками, я понимаю, насколько мои представления о том, что такое домашнее насилие, насколько оно допустимо и так далее, расходятся с их представлениями. И, общаясь с ними, я понимаю, насколько важно мужчинам участвовать в таких акциях. Цель акции —показать, что кто-то готов не только возмущаться в интернете. Без "уличной политики" не будет ничего», — заявил активист Российского социалистического движения Кирилл Медведев.

В конце митинга участники подписали резолюцию, ознакомиться с которой можно будет на фейсбуке. На странице также запущена акция под хэштэгом #family116 с рассказами жертв домашнего насилия.

Напомним, организаторы получили разрешение на проведения митинга лишь с четвертой попытки. Среди причин отказа были: некорректное указание места проведения митинга, отсутствие бумажной копии заявки.

7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации семейных побоев. Согласно этому закону, домашние побои более не рассматриваются как уголовное преступление и переводятся в разряд административных правонарушений. При первом фиксировании побоев предусмотрен штраф или арест, а при повторном — уголовная ответственность.

Юлия Суханова