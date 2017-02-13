Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору изменить правила въезда и проживания в России иностранцев с ВИЧ, передает «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение.

Документ был подготовлен по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Член совета Петр Родионов рассказал изданию, что вице-премьер предложила проанализировать существующие запреты. Он добавил, что норма о депортации действует с 1995 года, однако за это время «кардинально изменились подходы к лечению заболевания, изменился прогноз заболевания».

В 2015 году Госдума отменила запрет на въезд иностранцам с ВИЧ, у которых родственники проживают в России.

Минздрав не предусмотрел деньги на борьбу с ВИЧ в 2017–2020 годах. Это следует из плана по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека.