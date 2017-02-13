Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson в республике Алтай, сообщает официальный сайт ведомства.

Дело открыто по части 3 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вертолет Robinson упал накануне в районе Телецкого озера. На борту вертолета находились пилот Дмитрий Ракитский, а также Елена Ракитская, Мария Козинцева, Глеб Вореводин и бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных.

Как сообщает Интерфакс, спасатели обнаружили тело одной из погибших при крушении — Елены Ракитской.

«Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории — тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено», —сказал глава Турочакского района Владислав Рябченко.