Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» собирается нанести максимальный урон древним памятникам сирийской Пальмиры, сообщили «Новой газете» в Минобороны.

Эту информацию ведомство получило, проанализировав данные с беспилотников. Аппараты зафиксиировали интенсивное движение грузовых автомобилей в районе Пальмиры.

«Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — заявили в ведомстве.

Видеозапись, опубликованная на странице Минобороны, подтверждает, что террористы ИГ разрушили римский амфитеатр и тетрапилон. Ранее сообщалось, что памятники уничтожили в период с 26 декабря по 10 января.

В декабре прошлого года «Исламское государство» вернулось в Пальмиру, которая была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.

Напомним, в амфитеатре Пальмиры 5 мая 2016 года прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный освобождению древнего города от террористов ИГ. Среди выступавших был виолончелист Сергей Ролдугин.

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.