На мероприятия, посвященные 100-летию революции 1917 года, в России потратят около 50 млн рублей, передает «Коммерсант».

В частности, речь идет о проектах фонда «История Отечества», российского Фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и общества «Знание». Около десяти миллионов рублей распределят между победителями конкурсов, которые проведут организации.

По информации издания, еще 300 тысяч рублей потратит Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) на тираж двух изданий: «Сто лет революции: 1917–2017. От стихии к управляемому хаосу» и «Идеальный шторм: технология разрушения государства».

Планируется, что Институт российской истории РАН подготовит фундаментальное исследование «Российская революция 1917 года: власть, общество, культура».

КПРФ, пишет издание, подготовило свою программу и создала специальный юбилейный комитет. В него вошли главный редактор «Советской России» Валентин Чикин, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.

Как отмечает «Коммерсант», никто из организаторов пока не назвал цель мероприятий.