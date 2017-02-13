В Миссури нашли тело 51-летнего Фрэнка Анконы, который возглавлял местную ячейку «Ку-Клукс-Клана», передает Fox News.

Семья Анконы сообщила о его изчезновении 10 февраля. Они также назвали обстоятельства его смерти подозрительными.

По информации телеканала, Анкона погиб от выстрела в голову, при этом версия самоубийства исключается. Как уточняет Fox News, найденный свидетель подтверждает версию убийства.

Точную причину смерти Анконы назовут после вскрытия.

Ячейка «Ку-Клукс-Клана», которую он возглавлял, участвовала в беспорядках в Фергюсоне в 2014 году. Организация распространяла листовки с угрозами в адрес протестующих.

Беспорядки в Фергюсоне начались после того как жюри присяжных решило не выдвигать обвинений против полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа 2014 года застрелил 18-летнего темнокожего подростка Майкла Брауна.