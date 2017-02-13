Кандидат от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедов получил 97,69 процента избирателей, сообщает ЦИК Туркмении. Таким образом действующий глава Туркмении переизбран на третий срок.

«В целом в голосовании приняло участие 97,27 процента избирателей, что свидетельствует о высокой гражданской активности населения, его сознательного стремления стать непосредственным участником дальнейшего процесса демократических преобразований в Туркменистане». — говорится в сообщении пресс-службы.

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В ЦИК отметили, что «туркменский народ продемонстрировал нерушимую сплоченность и единство, верность священным заветам предков, сделал важный шаг на пути дальнейшего государственного развития».

«Выборы главы государства прошли на высоком организационном уровне, в атмосфере всеобщего воодушевления и высокого эмоционального подъема», — подчеркнули в ЦИК.

«Коммерсантъ» пишет о том, что отличительная черта у минувшей предвыборной кампании — это активное освещение в СМИ. По словам неназванных экспертов, на которых ссылается издание, таким образом власти Туркмении пытаются продемонстрировать западным институтам собственную легитимность и наладить экономическое сотрудничество с Европой.

В сообщении на сайте ЦИК Туркмении выражается «особая признательность» «в адрес зарубежных гостей за их предложения по совершенствованию избирательного процесса».

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет, также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Предыдущие выборы в Туркменистане прошли в 2012 году. На них проголосовали 96,28% избирателей. Гурбангулы Бердымухамедов опередил шестерых конкурентов и получил 97,14% голосов.