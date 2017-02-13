Оппозиция подала заявку на проведение марша памяти политика Бориса Немцова 26 февраля. Об этом «Новой газете» сообщил сопредседатель движения «Солидарность» Петр Царьков.

«Мы подали в правительство Москвы заявку на проведение мероприятия в формате демонстрации. Планируется, что сбор участников пройдет на Славянской площади с 13:00 до 14:00. Марш пройдет по маршруту Славянская площадь — Китайгородский проезд — Москворецкая набережная и закончится на Большом Москворецком мосту», — рассказал Царьков.

Максимальное количество участников, указанное в заявке организаторов — до 30 тысяч человек. Предполагается, что мэрия даст ответ на заявку до конца этой недели.

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова состоялся в Москве 27 февраля. Тогда участники марша прошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По оценкам организаторов, в нем приняли участие более 23 тысяч человек. По данным МВД — не более 7,5 тысяч.

Политика Бориса Немцова убили около полуночи 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину.