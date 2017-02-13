Писатель Захар Прилепин занял пост заместителя командира батальона спецназа в самопровозглашенной Донецкой Народной республике. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — сказал он.

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Как уточнил Прилепин в разговоре с телеканалом «Дождь», должность с заместителя командира батальона по работе с личным составом ДНР он занимает с октября 2016 года.

В 1990-е годы Прилепин служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.