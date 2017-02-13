Приемником главы Карелии Александра Худилайнена, который, как предполагается, уйдет в отставку на этой неделе, может стать директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Об этом сообщает источник «Новой газеты».

Эту же информацию подтверждает и источник РИА Новости: «На его место будет назначен Парфенчиков, практически нет сомнений», — сказал собеседник агентства.

На прошлйо неделе газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле сообщила, что Александр Худилайнен в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Собеседники издания в качестве вероятного преемника называли кандидатуру руководителя Рослесхоза, 40-летнего Ивана Валентика.

Издание также сообщало о возможной отставке глав пяти регионов. Помимо Худилайнена, отмечал источник, пост могут покинуть главы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) области, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, а также губернатор Пермского края (Виктор Басаргин).

В понедельник, 13 февраля, о намерении уйти в отставку заявил глава Новгородской области Сергей Митин. Неделей ранее в отставку ушли глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.