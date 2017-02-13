В городе Губкине Белгородской области мужчина захватил заложников в одном из жилых домов.

«Сегодня в городе Губкин на улице Победы мужчина захватил в заложники свою семью. Угрожая им ножом, он силой удерживает их в квартире. Предположительно мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сообщил «Новой газете» представитель Росгвардии подполковник Александр Кудрявцев.

Сейчас полиция и силы Росгвардии принимают меры по мирному разрешению конфликта.

В региональном управлении МВД комментировать информацию отказались.