Уход в отставку главы Новгородской области Сергея Митина связан с необходимостью обновления и развития социально-экономической ситуации в регионе. Такое мнение в беседе с «Новой газетой» высказал политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Каких-то крупных, серьезных провалов у Митина не было. Были проблемы с внутренними отношениями в регионе, отношениями губернатора и мэра города. Были проблемы, связанные с кадровой политикой. Есть проблема экономической стагнации, связанной с низкой ресурсной обеспеченностью региона: крупных производств там, кроме "Акрона" [российская компания, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений], в общем-то и нет, регион дотационный. Политические ошибки, естественно, тоже послужили поводом для решения», — рассказал политолог.

По его словам, «рейтинг губернатора в последнее время шел вниз»: «Мы проводили исследование. Его рейтинг начал снижаться после последних губернаторских выборов, через год-полтора».

В регионе, по его мнению, «был утрачен образ среднесрочного, долгосрочного будущего», поэтому «была необходимость на обновление, он и реализуется».

«Новгородской области нужен толчок развития. Митину 65 лет, необходимо обновление, нужна свежая кровь», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что «Митину досталось тяжелое наследство, нищий регион», а предыдущего губернатора Михаила Прусака «там до сих пор вспоминают с ужасом». При этом «Митин пошел туда не просто так, запрос был на декриминализацию и развитие региона».

«[В итоге] ситуация была стабилизирована, был дан толчок развития, декриминализация прошла успешно. Митин был, безусловно, полезен для Новгородской области и весьма эффективным губернатором, а закончил как губернатор-среднячок», — подытожил Калачев.

В июле 2007 года Новгородскую область посетил полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, заявивший, что «представители преступного сообщества глубоко проникли в органы власти региона».

После его визита полпреда, 3 августа Михаил Прусак подал в отставку (за месяц до окончания срока своих губернаторских полномочий), и в тот же день президент России Владимир Путин удовлетворил его прошение. На место Прусака был назначен Сергей Митин, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства.

13 февраля 2017 года Сергей Митин подал в отставку.