Городской суд Нижнекамска обязал МВД выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей мужчине, которого задержали и избили полицейские. Эту информацию «Новой газете» подтвердила адвокат Эльвира Ильясова, работающая совместно с Казанским правозащитным центром и правозащитной организацией «Зона права».

Кроме того, Эльвира Ильясова упомянула, что мужчине также полагается компенсация в размере 10 тысяч рублей за расходы на услуги адвоката.

Мужчину задержали в сентябре 2014 года. Как установил суд, командир отделения 1-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Нижнекамскому району Ахмет Муратов и полицейский-водитель Руслан Нигаматуллин избили задержанного. Сотрудники правоохранительных органов нанесли мужчине удары по голове, а после того, как он упал, продолжили избиение.

Как отмечает адвокат, Муратова и Нигаматуллина признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Суд назначил наказание в виде 3,5 и 3 лет лишения свободы соответственно с запретом на работу в правоохранительных органах в течение двух лет. Сообщается, что представитель ответчика в ходе рассмотрения дела требования заявителя не признавал.

Защита подавала апелляционную жалобу, однако суд вновь признал справедливость наказания.

Юлия Суханова