Россия и США не обсуждают вопрос передачи бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Никакой темы никак не поднималось. В данном случае вряд ли это вопрос, по крайней мере, он никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, поднимался ли Россией или новой американской администрацией вопрос о судьбе Сноудена.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что Россия рассматривает возможность выдать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена властям США. Телеканал отмечал, что такой вариант рассматривается в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу.

Сам Сноуден, комментируя публикации СМИ, заявил, что если российские власти выдадут его, то это будет доказательством тому, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами.

«Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — написал он в твиттере.

Адвокат Анатолий Кучерена назвал сообщения о выдаче США Сноудена «обычными спекуляциями.

«У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры — обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное»,— заявиил он.

Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в России с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще во время предвыборной гонки Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его.