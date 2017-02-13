Пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о том, что писатель Захар Прилепин занял пост заместителя командира батальона спецназа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Интерфакс.

При этом Песков отметил, что граждане России и других стран Западной Европы «по зову сердца» или по иным соображениям могут находиться в непризнанных республиках.

«Это факт, который мы констатируем, но комментировать я ничего не хотел бы», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее писатель Захар Прилепин сообщил СМИ, что занял пост заместителя командира батальона спецназа в самопровозглашенной Донецкой Народной республике. Он добавил, что подразделение уже создано по его инициативе.

Юлия Суханова