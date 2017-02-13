В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за склонение к самоубийству несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем установить уголовную ответственность для всех тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, кто создает те самые опасные организованные виды деятельности, вовлекая туда совершеннолетних, тем самым подталкивая их к самоубийству и совершению действий противоправных и заведомо опасных», — сказала депутат Ирина Яровая в ходе заседания рабочей группы.

По ее словам, российское законодательство и общество «оказались не готовы» к тому, что появились организованные интернет-сообщества подобного рода.

Кроме того, рабочая группа Госдумы по вопросам противодействия суицидам среди несовершеннолетних предлагает обязать Роскомнадзор сообщать в правоохранительные органы об интернет-контенте, подстрекающем к самоубийству.

Яровая сравнила такую обязанность с обязанностью врачей незамедлительно сообщать в полицию, если поступил пациент с признаками совершенных в отношении него противоправных действий.

Авторы законопроекта о профилактике самоубийств также предлагают наладить оповещение родителей о том, что дети интересуются пропагандирующими суицид сайтами.

Ранее 10 февраля Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства через социальные сети.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 5 февраля 2017 года 13-летняя ученица 7-го класса одной из школ города Красноярска совершила попытку самоубийства после поступивших ей от неустановленных лиц через социальную сеть сообщений, провоцирующих суицидальное поведение. Девочке была своевременно оказана помощь, ее удалось спасти», — сообщили в СК.

В настоящее время по делу о доведении подростков до самоубийства под арестом находится один из администраторов так называемых «групп смерти» Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

В мае 2016 года обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева провела расследование и выяснила, как детей склоняют к самоубийству.