Координатора «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова снова будут судить за репост информации о футболке депутата Виталия Милонова с надписью о православии.

Сам активист сообщил, что на него оформили протокол по статье административного кодекса 20.29 (распространение и производство экстремистских материалов).

«27 декабря в Чебоксарах состоялась рассмотрение моих жалоб по административным делам за репост Милонова в футболке с [вышеописанной] фразой. Естественно, жалобы не были удовлетворены. Ряд СМИ написали об этом новость, в том числе группа "Команда Открытой России". Само собой, что в новостных сообщениях шла дежурная фраза "Напомним, Семенов был привлечён к ответственности за перепост фотографии Милонова с лозунгом (о неизбежности православия — ред.)», – рассказал Семенов.

Также он сообщил, что новость не снабжал никаким комментариями, однако дело на него опять завели, потому что сочли репост «распространением экстремистских лозунгов».

«Сейчас мы находимся в здании суда и ожидаем начала процесса. Дальнейшие действия будут зависеть от сегодняшнего решения. Для начала мы попробуем перенести заседание в другой суд. Потому что дело направлено в один суд, а репост совершен в месте, которое подсудно суду в другом городе», — сказал Семенов «Новой газете».

В ноябре 2016 года суд Чувашии дважды за день оштрафовал активиста, при том, что записи Семенов поместил на своей страницы в 2014 и 2013 году. Поводом для разбирательства также стала запись о Милонове, которую признали экстремистской.

Елизавета Королькова