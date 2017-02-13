Зеленоградский суд Москвы прекратил производство по иску семьи Дель, у которой органы опеки изъяли восьмерых приемных детей. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Иван Павлов.

Истцы сами заявили отказ от иска, после чего суд прекратил дело.

«От одного иска они отказались еще на прошлой неделе, в нем оспаривалось изъятие детей, сегодня отказались от гражданского иска, где оспаривалось решение о расторжении договора опеки. Сейчас дело переходит из судебной плоскости в иную», — рассказал Павлов.

Адвокат не стал раскрывать причины, по которым семья Дель отказалось от исков, пояснив, что это составляет адвокатскую тайну.

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Ранее семья Дель дважды пыталась подать иск о незаконном лишение их опекунства против столичных органов опеки. Тогда Павлов говорил, что семья готова отказаться от всех исков и решить дело мирным путем. «Мы не хотим сжигать все мосты — мы должны их строить. По этим мостам дети еще могут вернуться домой», — говорил он «Новой газете».

В настоящее время в семье Дель находятся трое детей. Еще двое переданы бабушке под временную опеку, у них есть возможность встречаться с родителями. Остальные восемь находятся в приюте.

Напомним, столичные органы опеки изъяли детей у семьи Дель после того, как один из сотрудников детского сада сообщил о следах побоев у одного из детей.

После этого в отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях и о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ). А Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении органов опеки и социальной защиты города Зеленограда по статье «халатность».