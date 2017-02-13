Фотографией года стал сделанный Бурханом Озбилиджи снимок момента убийства российского после Андрея Карлова в Турции. Результаты опубликованы на сайте организации.

На фотографии запечатлен 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ сразу после убийства российского представителя в Турции.

«Было очень жарко, будто я кипятил воду у себя в голове, затем очень-очень холодно. Крайне опасно, — сказал фотограф. — Но в то же время я понимал, что это большая история, это история, очень-очень важное происшествие».

«Это было очень сложное решение, — цитирует ТАСС члена жюри Мари Калверт. — Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира. Каждый раз, когда ты смотришь на эту фотографию, так и хочется отодвинуться от нее подальше».

Напомним, российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря. Убийцей оказался полицейский, оказавшийся сторонником исламистов. После того, как он выстрелил в Карлова и стоявших поблизости, боевик начал кричать лозунги о Сирии и Алеппо. Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх».