Министерство внутренних дел отменило приказ о запрете на фото- и видеосъемку в отделах полиции. Об этом стало известно на заседании Верховного суда России, где рассматривалась жалоба подмосковного активиста Яна Кателевского.

По словам адвоката Ильнура Шарапова, приказ был отменен еще 10 февраля.

«В суде сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы прекратить производство по жалобе. Однако мы настаиваем на продолжении рассмотрения, поскольку были нарушены права моего доверителя», — рассказал «Новой газете» адвокат активиста.

Инструкция из приказа МВД, которую оспаривает активист, запрещает фотографировать и проводить видеосъемку объектов без письменного разрешениия от руководства полиции.

Ранее в сети распространение получила аудиозапись, на которой предположительно полицейские Раменского ОВД, задержавшие Кателевского в апреле 2016 года, обсуждают с судьей Ольгой Голышевой способы фальсификации против него обвинения по административной статье.

Как сообщала «Новая газета», Ян Кателевский был задержан 27 и 28 апреля 2016 года. Первый раз — за видеосъемку самовольной парковки около отдела полиции, а затем за съемку сюжета о своем задержании. Во время задержания он был избит.

Затем по этим двум эпизодам судья Раменского городского суда Ольга Голышева признала Кателевского виновным в «неповиновении законному требованию сотрудника полиции» и арестовала в общей сложности на 22 суток. По словам супруги Яна Кателевского Марии, а также его соратников, суд над ним проходил с грубыми нарушениями закона.