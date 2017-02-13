Поиски пропавшего над Телецким озером вертолета «Робинсон» приостановлены из-за темноты, сообщили «Новой газете» в региональном управлении МЧС.

«Сейчас поиски не проводятся. Планируются поисковые мероприятия на завтрашний день. С рассветом, если позволят погодные условия, туда на вертолетах снова будет доставлена техника», — рассказали в МЧС.

В настоящее время поиски сильно осложняются сложными погодными условиями: идет снег с сильным ветром.

«Сейчас в населенном пункте Яйлю, где находится лагерь спасателей, сосредоточено большое число техники, в том числе, судно на водной подушке, барокамера, глубоководный аппарат "Фалькон"», — сообщили в МЧС.

Напомним, глубина в месте поисков составляет около 200 метров.

Вертолет «Робинсон» пропал 12 февраля над Телецким озером в Турочакском районе. На борту были пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и бейсджампер Глеб Вореводин.

Как рассказал «Новой газете» главный редактор «Алтапресс» Олег Копылов, по предварительной информации, у Банных были дружеские отношения с пилотом — сам бывший вице-премьер республики увлекается вертолетами. Козинцева приехала по приглашению Банных.

«Официально это была экскурсионная поездка. Но странно, что она проходила в темное время. Потом поступила информация, что на самом деле вертолет возвращался на базу и перед этим залетел на дозаправку. И после дозаправки взлетел и упал», — сказал Копылов.