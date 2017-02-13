Бывшего учитель 57-й школы Бориса Меерсона заочно арестовали по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд оставил в силе решение Хамовнического суда, который ранее избрал Меерсону меру пресечения в идее заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции», — сообщили в суде.

В отношении Бориса Меерсона возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

Напомним, в сентябре московская школа №57 оказалась в центре скандала после того, как журналистка Екатерина Кронгауз рассказала о том, что учитель Борис Меерсон на протяжении многих лет имеет сексуальные отношения со своими ученицами. Это вызвало волну возмущений, в интернете начали появляться рассказы бывших учениц и родителей, которые в курсе ситуации. Позднее Следственный комитет возбудил в отношении Меерсона уголовное дело.

Ведомство также возбудило дело в отношении выпускницы школы Марии Немзер. По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон вместе Марией Немзер «неоднократно совершали действия сексуального характера» в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста.