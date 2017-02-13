Следственный комитет России возбудил уголовное дело на тюменского школьника за возбуждение вражды к представителям власти (ч.1 ст. 282), об этом сообщается на официальном сайте СК по Тюменской области.

По информации следствия, школьник создал «ВКонтакте» группу, в которой был опубликован пост с текстом, содержащим «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе "представителей власти"». По решению суда данный пост был признан экстремистским.

Также сообщается, что во время обыска у школьника была найдена экстремистская атрибутика, в том числе трафареты и листовки.

Статья, по которой проходит молодой человек, предусматривает штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок от одного года до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее, в 2016 году по подозрению в нарушении статьи 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) был задержан активист «Открытой России» Дмитрий Семенов. Причиной для задержания стала фотография Виталия Милонова, опубликованная активистом в социальных сетях еще 2014 году.