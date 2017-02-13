В министерстве образования и науки России опровергли информацию о планах законодательно ограничить число приемных детей в семьях.

«Вопрос об ограничении количества детей в приёмных семьях в Министерстве к настоящему времени не обсуждался и никаких решений на этот счет не принималось», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе министерства.

При этом в Минобрнауки отметили, что «министерство всегда открыто к поступающим предложениям от экспертного сообщества, а данная идея обсуждается экспертами далеко не первый год».

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Ранее в понедельник высокопоставленный чиновник министерства образования сообщил ТАСС, что считает нужным ограничить количество приемных детей в семьях и предложил об этом подумать. Между тем некоторые СМИ интерпретировали информацию так, словно предложение уже обсуждается в Минобрнауки.