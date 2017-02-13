Баптист Дональд Оссеваарде, один из первых миссионеров, оштрафованный по «закону Яровой», уехал из России в США, сообщает «Открытая Россия».

Отмечается, что он вернулся на историческую родину. В России миссионер прожил 20 лет. «Открытая Россия» пишет, что Оссеваарде пришлось уехать из-за запрета на миссионерскую деятельность.

Дональд Оссеваарде в августе 2016 оштрафовали на 40 тысяч рублей за чтение библии с гостями у себя дома. Он оспорил это решение в суде. Но 13 февраля Верховный суд оставил решение первой инстанции в силе.

«Правоприменитель считает, что граждане могут создать религиозную группу, но обязаны ее зарегистрировать. По закону о свободе совести такой группой считается не просто группа граждан, образовавшаяся по религиозным интересам, а та, которая уведомила уполномоченный орган о своем создании», — пояснил адвокат миссонера Константин Андреев.

В январе Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил вывести из «законов Яровой» статью о миссионерской деятельности.

В том же месяце суд в Санкт-Петербурге прекратил дело против преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого обвиняли в незаконной миссионерской деятельности. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако позже в суд Санкт-Петербурга поступила жалоба на постановление суда о прекращении дела.

Пакет антитеррористических «законов Яровой» был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года.