Правительство лишило министерство экономики полномочий по контролю над работой Единой информационной системы госзакупок (ЕИС). Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«На очередном совещании у курирующего реформу госзакупок первого вице-премьера Игоря Шувалова принято решение передать полномочия по выработке функциональных требований к ЕИС и поддержке ее пользователей Минфину и Федеральному казначейству», — пишет издание

Отмечается, что нововведение связано с желанием правительства сосредоточить контрольные полномочия в одном ведомстве.

Единая информационная система госзакупок была запущена 1 января 2016 года на портале zakupki.gov.ru. По данным Минэкономики, в 2016 году в ЕИС появилось извещений о закупках на сумму около 6,5 трлн рублей, объем заключенных контрактов составил порядка 5,3 трлн рублей.