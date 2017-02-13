На митинге обманутых дольщиков в Рязани коммунальщики попытались разогнать демонстрантов снегоуборочной техникой.

«Все началось с того, что коммунальщики попытались огородить территорию проведения митинга, далее попробовали разогнать тракторами протестующих», — прокомментировал ситуацию один из представителей ЛДПР Николай Руге.

Фото: Алексей Матвейчик /«Рязанская газета»

Всего на демонстрации собралось около 30 человек, среди митингующих были владельцы гаражного кооператива «Черезовский», дольщики недостроенных квартир ЖК «Дядьково», ЖК «Аэробус», ЖК «Виктория». Митинг провели при поддержке областного ЛДПР. Дольщики выступали против «замораживания» строительства их домов.

Илья Горшков