Адвокаты Ксения Костромина и Алексей Липцер подали в Верховный суд ходатайство об отмене приговора в отношении Ильдара Дадина и его немедленном освобождении.

Основанием для такого обращения стало решение Конституционного суда, а именно, изложенная там позиция, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», поскольку уголовное дело в отношении Дадина не могло быть возбуждено в принципе, поскольку на тот момент два постановления по делам об административных правонарушениях не вступили в законную силу.

Напомним, 24 января в Конституционном суде в Санкт-Петербурге состоялось рассмотрение жалобы Ильдара Дадина, решение по которой было оглашено 10 февраля.

7 декабря 2015 года Ильдар Дадин приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье Уголовного кодекса.