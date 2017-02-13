Блогера Руслана Соколовского, который был арестован за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, отправили из СИЗО под домашний арест, передает РИА Новости.

Домашний арест продлится до 1 марта.

Напомним, видеоблогер Руслан Соколовский в августе прошлого года выложил в интернете видео-ролик о том, как он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал возмущение православных деятелей и заинтересовал правоохранительные органы. Показания на Соколовского дал екатеринбургский блогер и православный активист Максим Румянцев, проходящий свидетелем по делу.

Его обвинили в «оскорблении чувств верующих» (часть 2 статьи 148 УК) и «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (статья 282 УК).

После заключения под стражей юношу вскоре перевели под домашний арест, но затем вновь вернули под стражу, по причине того, что во время нахождения под домашним арестом Соколовского посещала его девушка.