Команда, занимающаяся организацией Евровидения-2017 на Украине, прекратила свою работу, сообщил на своей странице в фейсбуке один из организаторов конкурса Денис Блощинский.

В декабре команда получила подтверждение от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что Евровидение-2017 пройдет в Киеве. После этого, пишет Блощинский, у организаторов забрали полномочия и назначили нового руководителя проекта.

«За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новым руководством конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению Евровидения в Украине», — заявили организаторы.

На официальном сайте Евровидения опубликовано заявление, подтверждающее отставку исполнительных продюсеров Александра Харебина и Виктории Романовой, коммерческого директора Ирины Асман, event-менеджера Дениса Блощинского и его команды.

Напомним, на конкурсе в Стокгольме в 2016 году победила певица из Украины Джамала. Она выиграла благодаря суммированию голосов жюри и зрительского голосования.