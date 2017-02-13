Представитель главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта Ольга Есаулова рассказала, почему он извинился перед мусульманами через инстаграм главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Раввин Пинхас Гольдшмидт — глубоко верующий человек, и он является человеком мира и всегда был и остаётся открытым к диалогу с другими религиями, во имя мира и безопасности людей. Раввин был сильно обеспокоен тем, что его слова были неверно истолкованы и поняты превратно нашими мусульманскими коллегами. Для того чтобы разрешить этот конфликт, было решено сделать это в том числе с помощью главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова, чьё мнение является авторитетным для многих мусульман страны», — объяснила Есаулова.

По ее словам, после публикации в блоге Кадырова Гольдшмидт также сделал заявление в СМИ.

В интервью РИА Новости главный раввин Москвы заявил, что 99% террористов являются мусульманами. Так он прокомментировал указ президента США Дональда Трампа, ужесточающий иммиграционную политику.

Ранее в понедельник в инстаграме Кадырова появилось видео, на котором Гольдшмидт извинился перед мусульманами, а также заявил, что всегда настаивает на разграничении «радикального и истинного религиозного ислама».