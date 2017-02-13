Главный раввин Москвы объяснил, почему извинился через инстаграм Кадырова
Ольга Просвироваглава службы информации
Представитель главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта Ольга Есаулова рассказала, почему он извинился перед мусульманами через инстаграм главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Раввин Пинхас Гольдшмидт — глубоко верующий человек, и он является человеком мира и всегда был и остаётся открытым к диалогу с другими религиями, во имя мира и безопасности людей. Раввин был сильно обеспокоен тем, что его слова были неверно истолкованы и поняты превратно нашими мусульманскими коллегами. Для того чтобы разрешить этот конфликт, было решено сделать это в том числе с помощью главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова, чьё мнение является авторитетным для многих мусульман страны», — объяснила Есаулова.
По ее словам, после публикации в блоге Кадырова Гольдшмидт также сделал заявление в СМИ.
В интервью РИА Новости главный раввин Москвы заявил, что 99% террористов являются мусульманами. Так он прокомментировал указ президента США Дональда Трампа, ужесточающий иммиграционную политику.
Ранее в понедельник в инстаграме Кадырова появилось видео, на котором Гольдшмидт извинился перед мусульманами, а также заявил, что всегда настаивает на разграничении «радикального и истинного религиозного ислама».